В России запланировано строительство 11 новых атомных электростанций, которые будут оборудованы уникальными отечественными реакторами. Эти станции не только обеспечат страну электроэнергией, но также продемонстрируют зарубежным клиентам потенциал российской атомной промышленности. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

По его словам, создание замещающих мощностей — это шаг, который Росатом осуществляет для обеспечения будущего. Например, Нововоронежская АЭС стала первой станцией, оснащенной реактором ВВЭР-1200, после чего начали его экспортировать. Таким образом, потенциальные покупатели могут увидеть работу нового реактора в действии, отметил эксперт.

С точки зрения экспорта, данный подход позволяет предоставить клиентам полностью готовые и работающие реакторы, которые уже прошли испытания на российских станциях. В то же время западные экспортные реакторы часто сталкиваются с проблемами, такими как поломки или продажа недостроенных объектов.