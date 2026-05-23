Крупнейшее в мире авиашоу отменили из-за ситуации вокруг базы Фэрфорд в Англии

Крупнейшее в мире военное авиашоу RIAT в Великобритании отменили из-за использования ВВС США авиабазы Фэрфорд графства Глостершир в ходе миссии против Ирана. Об этом сообщили организаторы мероприятия .

«Это было непростое решение. Оно последовало за обширными обсуждениями с Королевскими ВВС и ВВС США относительно неопределенности доступа к авиабазе Фэрфорд в связи ситуацией на Ближнем Востоке», — сообщили организаторы RIAT.

На базе Фэрфорд расположилась крупная группировка американских стратегических бомбардировщиков. Судя по опубликованным данным, там разместили 23 самолета, среди которых 15 B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress.

Во время военной операции США эти самолеты наносили удары по важным объектам Ирана, в том числе по защищенным площадкам, связанным с баллистическими ракетами. После соглашения о прекращении огня их число на базе не сократилось. Бомбардировщики продолжили почти ежедневно подниматься в воздух для тренировок и поддержания боеготовности.

Авиашоу RIAT проводили с 1971 года, а отменяли только в исключительных случаях, в том числе во время пандемии коронавируса. Ежегодно событие привлекало внимание более 150 тысяч зрителей.