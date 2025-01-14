Крокодил убил пятилетнюю девочку в Индонезии

В провинции Банка-Белитунг в Индонезии крокодил растерзал пятилетнюю девочку. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
Ребенок купался в заброшенном пруду, после чего пропал. На следующий день местные жители и спасатели нашли тело девочки. В статье отметили, что нападение крокодилов в том регионе не редкость.
В декабре в Малайзии рептилия атаковала мужчину, переходившего реку по деревянному мосту. Он звал на помощь, но спасти его не успели. Искусанное крокодилом тело нашли через несколько часов в двух метрах от места нападения.
В Индонезии крокодил съел многодетную мать, спустившуюся к воде, чтобы вымыть ноги. Через несколько часов он снова выплыл с телом женщины в зубах. Рептилию застрелили.
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