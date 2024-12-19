Гигантский крокодил вынырнул из воды с телом женщины в пасти

В Индонезии четырехметровый крокодил атаковал и растерзал 46-летнюю мать четверых детей Нурхавати Зихуру, которая спустилась к морю, чтобы помыть ноги в воде. Об этом сообщило издание Daily Mirror .

Рептилия напала на женщину рядом с прибрежной деревней на Северной Суматре 16 декабря.

Зихура находилась на пляже, когда решила ополоснуть ноги в воде. Именно этот момент четырехметровый крокодил и выбрал для атаки. Нападение произошло на глазах у односельчан пострадавшей женщины. Они попытались криками отпугнуть рептилию, но безуспешно.

Крокодил утащил Зихуру под воду, а через несколько часов хищника снова увидели. Рептилия выбралась на сушу, держа в челюстях тело женщины. Жители деревни начали бросать мертвых кур в воду, чтобы заставить крокодила выпустить Зихуру.

Женщине попытались сделать искусственное дыхание, но ее не удалось спасти. Позже крокодила поймали и застрелили.

Ранее в Малайзии крокодил утащил под воду мужчину, переходившего мост.