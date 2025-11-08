Критиковавший НАТО финский депутат решил укрыться в России

Из-за травли бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен захотел переехать в Россию. Для этого он запросит политическое убежище, сообщил сайт Verkkouutiset .

О своем решении Туртиайнен объявил на Ялтинском международном форуме в Москве. По информации издания, он пока не запросил убежище, но собирается это сделать. Находясь в России, мужчина вместе с женой начали поиск съемной квартиры, а до тех пор остановились в гостинице.

Туртиайнен избирался в парламент Финляндии от партий «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу». Он прославился пророссийской позицией и критикой в адрес НАТО. Именно это заставило депутата задуматься о переезде — на родине он столкнулся с травлей в СМИ.

Только за первые полгода 2025 года убежище в России попросили 133 иностранца. Они приехали из США и стран Евросоюза.