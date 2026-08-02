Криминалист рассказал подробности жестокого убийства россиянки в Сербии

Убитую в Сербии россиянку расчленили из ревности. Подробности жестокого преступления прокомментировал в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

Россиянка приехала в Белград 23 июля, спустя два дня пропала, а 30 июля ее тело нашли в чемодане в одном из каналов. По словам знакомых, в день пропажи 27-летняя девушка собиралась в клуб.

Подозреваемого задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. Им оказался 25-летний турок. Следствие выяснило, что россиянку убили 26 июля в съемной квартире в районе Борча.

Игнатов заявил, что, скорее всего, это было убийство из ревности.

«Тут сработали установки „ты или моя, или ничья“, „или ты мне принадлежать будешь, или никому не будешь“. У таких людей отношение к девушке собственническое: если не хочешь быть со мной, значит, тебя вообще не будет. Они расстались, поэтому бывший расправился с ней очень жестоко», — отметил криминалист.

Преступник расчленил тело, чтобы подчеркнуть ненависть к ней, а также сработало желание скрыть убийство. Тело девушки привезут в Россию для кремации. Похороны и поминки пройдут в Пушкино.