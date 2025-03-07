Крест на лбу. Внешний вид Рубио в прямом эфире удивил публику

Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с пепельным крестом на лбу. Глава внешнеполитического ведомства высказал мнение, что конфликт на Украине представляет собой скрытую войну между ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией.

Телеканал Fox News отметил, что впервые в истории США политик приходит на эфир с таким знаком.

Пепельный крест — это символ, который символизирует начало Великого поста у католиков. В этот день проходит обряд покаяния, во время которого верующие наносят на себя пепельный крест. Этот символ напоминает о том, что люди должны покаяться перед Господом. В этом году пепельная среда отмечалась у католиков 5 марта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с мнением Рубио о том, что ситуация на Украине представляет собой прокси-войну. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия, стремясь к восстановлению связей с Соединенными Штатами, будет внимательно следить за инициативами и действиями американской стороны. Российская сторона трезво оценивает возможности для перезагрузки отношений.