Россия согласна с мнением государственного секретаря США Марко Рубио о том, что ситуация на Украине представляет собой прокси-войну. В Кремле об этом неоднократно говорили, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть. И об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это, собственно, конфликт России и коллективного Запада», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Кроме того, Песков отметил, что Россия согласна с тем, что пришло время положить конец украинскому конфликту.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на территории Украины представляет собой опосредованную войну между двумя ядерными державами. Он также отметил, что необходимо положить конец затянувшемуся конфликту на Украине.

Ранее Песков отметил, что недавние заявления президента Эммануэля Макрона свидетельствуют о том, что Франция хочет продолжения украинского конфликта. Французский политик уверял, что якобы Россия создает угрозу в различных сферах: в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве.