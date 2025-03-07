«Нужно смотреть с реализмом». Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США

Россия, стремясь наладить контакты с Соединенными Штатами, будет внимательно следить за действиями и инициативами американской стороны. Страна с трезвостью оценивает возможности для перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — сказала Захарова.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что стратегия полного отказа от взаимодействия с Россией в условиях конфликта на Украине не приведет к успеху. По словам дипломата, подход Трампа основан на осознании необходимости перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры на высшем уровне. С российской стороны в них приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Со стороны США в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Захарова в пух и прах разнесла Эммануэля Макрона после слов о «российской угрозе». Она подчеркнула, что он говорил о важности обеспечения безопасности Украины. Но при этом не упомянул о том, что мирное решение конфликта невозможно без учета законных интересов безопасности как России, так и всего европейских стран.