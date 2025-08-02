«Крепкий орешек». Трамп высказался о Путине

Президент США Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина «крепким орешком». Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax .

«Он определенно крепкий орешек, в этом смысле [мое мнение о нем] не изменилось», — сказал он.

Глава Белого дома также добавил, что у них было много хороших разговоров с российским коллегой, во время которых они могли бы положить конец украинскому конфликту.

До этого американский лидер, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома, допустил, что может встретиться с Путиным.

Трамп также отметил в интервью Newsmax, что он приказал не просто приказал мобилизовать атомные субмарины, но и придвинуть их поближе к России. Так он отреагировал на перепалку с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Американский лидер убежден, что США следует быть настороже.