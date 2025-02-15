Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

В Кремле приняли к сведению высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о вероятной отправке американских военных на Украину. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, приняли к сведению», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в интервью Вэнс якобы сказал, что США оставят на рассмотрении вариант отправки военных на Украину, если Россия «откажется добросовестным образом урегулировать конфликт». Вэнс также, по версии журналистов, сказал, что Штаты не исключают использование военных и экономических рычагов воздействия на Россию.

Песков, реагируя на материал, обозначил слова Вэнса как новые элементы американской позиции и указал на необходимость дополнительных консультаций по этому вопросу.

Позднее вице-президент США в социальной сети X заявил, что журналисты исказили его ответ на вопрос, назвав этот факт «абсурдным, но неудивительным».

Также стало известно, что Европа подготовит план отправки войск на линию разграничения в зоне СВО.