Европа подготовит план отправки войск на линию разграничения в зоне СВО

Лидеры европейских стран вернулись к идее о размещении войск на Украине после заключения мирного соглашения. На такой шаг они пошли после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности сообщило агентство Associated Press .

Источники агентства сообщили, что в декабре политики европейских стран провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Во встрече участвовали представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов и Польши.

«Я не буду вдаваться в конкретные возможности, но согласен с тем, что для достижения мира Украине необходимы какие-то гарантии безопасности», — заявил он в беседе с журналистами.

Главными инициаторами идеи стали Великобритания и Франция, которые поставили перед собой цель дать Украине гарантии безопасности после окончательного отказа США принять страну в НАТО.

В ЕС вспомнили о предложении Макрона

Главной темой переговоров стала идея президента Франции Эммануэля Макрона о вводе европейских войск на Украину, которую он выдвинул в начале 2024 года. Тогда французского лидера подвергли жесткой критике, но возвращение Трампа в Белый дом заставило европейских политиков пересмотреть инициативу.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур существование плана не подтвердил, но и не опроверг. Он пояснил, что пока непонятно как после заключения мирного соглашения может выглядеть линия разграничения.

«Если Россия и Украина сократят свои силы до двух тысяч человек, то Европа может заявить о своем присутствии», — пояснил он.

Министр обороны США Питер Хегсет в своем выступлении в штаб-квартире НАТО на этой неделе назвал ряд условий для использования иностранных сил на территории Украины.

Он подчеркнул, что на линии соприкосновения должны быть не только европейские военные. При этом гарантии коллективной безопасности альянса на них распространяться не будут. Также в миссии не станут принимать участие американские военнослужащие.

В минувший четверг, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что после прекращения боевых действий безопасность страны нужно возложить на миротворческий контингент численностью в 100 тысяч человек. Он пояснил, что такое число необходимо для закрытия всех опасных участков на линии разграничения.