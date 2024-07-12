Кремль тщательно следил за заявлениями с саммита НАТО

Песков: в Кремле мониторили сообщения с саммита НАТО в Вашингтоне

Администрация президента внимательно изучала заявления с саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Пресс-секретарь президента также обратил внимание на оговорки, которые на мероприятии допускал американский президент Джо Байден. Песков отказался их комментировать и добавил, что их обсуждение является внутренним делом США.

«Мы обратили внимание на то, что весь мир обратил на это внимание», — отметил представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, является ли оговорка Байдена о президенте Владимире Путине пророческой. Песков подчеркнул, что у России нет цели захватить Украину или установить там собственную власть.

Ранее Байден перепутал Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил на саммите, что хотел передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости, и назвал фамилию российского коллеги.