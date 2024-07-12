Песков заявил, что оговорка Байдена о Путине вряд ли является пророческой

Он ответил, что не думает, что оговорку американского лидера можно считать пророческой. Ранее и сам Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет цель захватить Украину или установить там собственную власть.

Напомним, Джо Байден часто допускает двусмысленные оговорки. В частности, он неоднократно путал Украину: то с Ураном, то с Ираном.