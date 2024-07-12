Песков заявил, что оговорка Байдена о Путине вряд ли является пророческой

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Эти слова для Life прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил, что не думает, что оговорку американского лидера можно считать пророческой. Ранее и сам Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у России нет цель захватить Украину или установить там собственную власть.

Напомним, Джо Байден часто допускает двусмысленные оговорки. В частности, он неоднократно путал Украину: то с Ураном, то с Ираном.

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