Кремль сообщил об отсутствии отношений у России и США

Песков: де-факто у России и США нет двусторонних отношений

Фото: РИА «Новости»

У России и Соединенных Штатов де-факто сейчас нет двусторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

На этом фоне возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве не будет, добавил официальный представитель Кремля.

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока», — сказал он.

В 2021 году Россия ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Российские дипломаты не раз заявляли, что контакты РФ и Соединенных Штатов свелись к минимуму.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия и США с участием политологов обсуждали ситуацию на Украине. Вопросы стояли на повестке дня неафишированных контактов двух государств.

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