Кремль сообщил об отсутствии контактов между Россией и Францией

Песков: между Россией и Францией никаких особых контактов нет

У России и Франции в настоящее время особых контактов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля прокомментировал решение французской стороны не приглашать представителей России на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии.

По словам Песков, Россия не планировала участвовать в торжествах.

«Никакого приезда не планировалось, да и контактов-то у нас никаких особых нет», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в 2025 году наступит 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Это событие станет для России приоритетом в плане мемориальных действий.

Решение Франции не приглашать российских представителей на 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии объяснили спецоперацией на Украине. Кроме того, ряд стран не желает видеть делегацию из России на мероприятии.