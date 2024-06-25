Кремль сообщил о возможном разговоре Путина с Макроном

Песков: Россия готова к диалогу с Францией, условий для этого не требуется

Российская сторона готова к диалогу с Францией «ради дела». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС .

Лидер Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании продолжить диалог с президентом Владимиром Путиным. Журналисты поинтересовались, может ли состояться разговор российского лидера и его французского коллеги. По словам Пескова, возможность для этого есть.

«Президент неоднократно заявлял о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради достижения конкретного результата», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия готова в диалогу в том объеме, в каком на это будет готова вторая сторона. При этом никаких дополнительных условий для этого не требуется, заверил Песков.

По его словам, предложения Путина по переговорам с Украиной также остались в силе. Как сообщил RT, условия действительны, несмотря на недавнюю атаку ВСУ на Севастополь.