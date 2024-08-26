Кремль прокомментировал слухи о встрече Путина и Дурова в Баку

Песков: Путин и Дуров не встречались во время визита российского президента Баку

Президент России Владимир Путин не встречался с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым в ходе рабочей поездки в Баку. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Нет», — ответил Песков на вопрос, встречался ли глава государства с Дуровым во время поездки в Азербайджан.

Путин посещал Азербайджан 18 августа, его поездка продлилась два дня.

В субботу Дурова задержали в терминале французского аэропорта Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Формальной причиной стал отказ предпринимателя сотрудничать с правоохранителями Франции, что сделало его соучастников в целом ряде преступлений — начиная от незаконных трансляций футбольных матчей Лиги 1 до торговли наркотиками.

Ранее стало известно, что в момент ареста Дурова вместе с ним находилась криптокоуч Юлия Вавилова.