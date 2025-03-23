Оголтелая милитаристская политика Европы пока трудно укладывается в голове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам официального представителя Кремля, ЕС должен «снести все стены» и препятствия с Россией, но вместо этого говорит о том, чтобы «до зубов вооружить» Украину.

«Они обсуждают, где взять 800 миллиардов евро, чтобы потратить их не на здравоохранение или развитие занятости, а на вооружение. <… > Вот это оголтелая милитаристская политика Европы во втором раунде назвать это невозможно. Трудно укладывается в голову, а эта оголтелость. Она ничем не объяснима, это какое-то совсем умопомрачение», — подчеркнул Песков.

Вместо решения первопричин конфликта Европа планирует усугубить ситуацию. Но такая политика противоречит логике и интересам самого ЕС.

Песков также прокомментировал возможную передачу части украинской инфраструктуры под контроль США. В этом контексте представитель Кремля оценил стоимость слов президента Украины Владимира Зеленского.

«Цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера не исключил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп могли общаться по телефону более двух раз с момента возобновления диалога. Стороны готовы при необходимости продолжать контакты.