Россия внимательно следит за ходом расследования подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и рассчитывает, что криминалисты назовут имена не только исполнителей, но и заказчиков. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что западные следователи на контакты с российской стороной не выходили.

«Вместе с тем, безусловно, вызывает удовлетворение то, что это следствие идет. И хочется верить в то, что все-таки оно будет доведено до конца и будут названы как не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что сразу после подрывов газопроводов на Западе развернули масштабную кампанию в поисках «российского следа». С ничем не обоснованными заявлениями выступали как известные политики, так и журналисты, опубликовавшие непроверенные материалы.

«Мне также не составит труда вспомнить те заключения, которые сразу же были даны российской стороной на самых разных уровнях, когда мы сказали, кто может и наверняка стоит за этим террористическим актом в отношении критически важной инфраструктуры», — добавил Песков.

На минувшей неделе полиция Италии по запросу Германии задержала на курорте Римини гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным журнала Spiegel, это бывший сотрудник СБУ Сергей Кузнецов. По версии немецких криминалистов, он выступал непосредственным руководителей группы диверсантов, атаковавших газопроводы с яхты «Андромеда».

Журналисты редакций Die Zeit и Süddeutsche Zeitung установили, что некоторые члены команды диверсантов связаны с украинскими спецслужбами или военными. Это стало очередным доказательством, что подрывники получили поддержку Киева.