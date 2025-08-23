Следователи раскрыли роль задержанного в Италии украинца в подрыве «Северных потоков»

Находящийся под арестом в Италии украинец, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» руководил диверсионной группой. Об этом со ссылкой на документы немецких следователей сообщил телеканал ARD .

Журналисты напомнили, что это первый арестованный в рамках расследования уголовного дела о подрыве газопроводов. В документах украинец проходит как Сергей К.

По данным журнала Spiegel, это только одно из двух имен вероятного диверсанта, так как при нем обнаружили два действующих украинских загранпаспорта.

«Следователи считают, что Сергей К. взял на себя роль руководителя всей операции и диверсионной группы. К. входил в экипаж яхты „Андромеда“, которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — сообщили авторы ARD.

В документах говориться, что К. планировал в начале сентября 2022 года отправиться на арендованном паруснике в бухту Вик на острове Рюген в Балтийском море, откуда, как предполагается, руководил диверсионной группой.

За подрыв отвечала команда из шкипера, управлявшего яхтой «Андромеда», четырех водолазов и специалиста по взрывным устройствам.