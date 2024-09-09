Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» требуют тщательного расследования. Заявивший об этом канцлер Германии Олаф Шольц полностью прав. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что проведение оперативных действий для выяснения всех обстоятельств теракта остановит попытки причастных к диверсиям государств замять эту историю. «Мы абсолютно согласны, что террористический акт и диверсия в отношении „Северного потока“ должны быть тщательно расследованы, несмотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношение к этой истории, замять это. Ни в коем случае нельзя позволить этому случиться», — заявил Песков, оценивая заявление Шольца.

Как сообщили «Известия», канцлер Германии объявил, что прокуратура и правоохранительные органы сделали большой шаг в расследовании подрывов газопроводов. Глава немецкого правительства подчеркнул, что причастных к терактам обязательно привлекут к ответственности. В середине августа немецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура выдала первый ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Прокуратура Польши подтвердила, что получила документ для ареста подозреваемого, но дайвер успел уехать на Украину до внесения документа в электронную базу данных. Журналисты утверждали, что в частных беседах польские правоохранители прямо отказались от ареста украинца, посчитав, что он сделал все правильно, подорвав газопроводы.