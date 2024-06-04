Кремль оценил запрет на выезд из США экс-разведчику Риттеру

Запрет американских властей на выезд из страны бывшего разведчика Скотта Риттера необходимо внимательно изучить. Если у него нет личных ограничений, как у частного лица, то такое решение не имеет никаких оснований. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что видел сообщения о жалобе Риттера на выезд из страны, но без конкретных деталей дать оценку не может.

Песков напомнил, что Риттер — бывший сотрудник американских спецслужб, на которых распространяются определенные ограничения даже после отставки, включая выезд за границу, тем более в страну, которую США считают вражеской.

«Но если на него не распространяются никакие личные ограничения, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

Бывший разведчик США Скотт Риттер объявил, что его сняли с самолета, на котором он планировал улететь в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Отставной офицер добавил, что его задержали сотрудники полицейского управления Нью-Йорка, которые сослались на приказ Госдепартамента. Правоохранители также отобрали у задержанного паспорт и вывели из здания аэропорта.

Внешнеполитическое ведомство США объявило, что не имеет отношения к задержанию Риттера. Изъятие паспорта бывшего разведчика представитель Госдепа прокомментировать отказался, объяснив, что не может давать оценку статуса частного лица.