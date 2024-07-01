Кремль оценил слова Столтенберга о брошенном Китаем вызове НАТО

Отношение Кремля к заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай бросил вызов альянсу и подталкивает его на крупнейший конфликт на территории Европы, полностью негативное. Как сообщили «Известия» , такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что свою позицию по выступлению Столтенберга также должны дать власти Китая.

«Негативно», — так Песков ответил на просьбу оценить слова генерального секретаря НАТО.

Столтенберг обвинил Китай в попытке раздувания конфликта в Европе, который станет крупнейшим после Второй мировой войны. При этом он отметил, что альянс не рассматривает страну в качестве своего противника, но видит вызов своим интересам и безопасности.

Раскрывая свою мысль, руководитель блока подчеркнул, что Китай передает России современные технологии, которые помогают в производстве беспилотников и ракет. В качестве ответных действий НАТО укрепит партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.