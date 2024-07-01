Генсек НАТО обвинил Китай в подстрекательстве к конфликту в Европе

Столтенберг заявил, что КНР подстрекает Европу к крупнейшему за 80 лет конфликту

Китай своими действиями подстрекает Европу к крупнейшему со времен Второй мировой войны конфликту. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури» .

«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — отметил генсек.

Он заявил, что Россия производит беспилотники и ракеты якобы получая из Китая современные технологии. По его словам, в ответ альянсу необходимо укрепить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО нужно сильнее сплотиться из-за сближения России с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Газета New York Times сообщала, что в Белом доме обеспокоились возможным ростом поддержки России со стороны Си Цзиньпина.