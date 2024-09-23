Кремль оценил слова Макрона о новом миропорядке

Действующая структура международных отношений находится в периоде трансформации, в ходе которой европейские государства выстроят новую архитектуру безопасности. Россия внимательно следит за ситуацией, чтобы обеспечить свои законные интересы. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ответив на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости нового миропорядка.

Песков подчеркнул, что глобальные системы сегодня переживают серьезные изменения. Архитектура безопасности Европы не исключение, а значит, на ее место придет что-то новое.

«Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий», — отметил представитель Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на международной конференции в Париже заявил о необходимости пересмотреть отношения стран Европы с Россией, чтобы обеспечить мир в ближайшем будущем на территории всего континента.

Он отметил, что взаимодействия между Россией и Евросоюзом необходимо реформировать, чтобы не допустить вероятных конфликтов.