Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости инвентаризации отношений Европы с Россией в будущем. По его словам, это нужно сделать ради установления мира на всем материке.

Французский лидер призвал «задуматься о мире в новой форме». Макрон внезапно вспомнил, что Европа не заканчивается ни Евросоюзом, ни тем более НАТО.

«Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», — высказался он в ходе выступления на международной конференции в Париже.

Президента процитировала пресс-служба Елисейского дворца.

Действия Макрона, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать мировой конфликт, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это случится, если они разрешат ВСУ наносить удары вглубь России, уточнил он. По его словам, РФ есть чем ответить.