Кремль заявил о повышенном внимании к России в предвыборной кампании США

Песков назвал Россию и Путина неотъемлемой частью предвыборных кампаний США

Фото: РИА «Новости»

Упоминание России и президента Владимира Путина американскими политиками в период предвыборных кампаний стало традицией за последние годы. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что этот год исключением не стал, и Россия вместе с Путиным снова упоминались в повестке в ходе предвыборной двух кандидатов на пост президента США.

«Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются таким неотъемлемой частью этой избирательной кампании. И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах», — заявил Песков.

Президента России в ходе интервью агентству Bloomberg упомянул кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Он подчеркнул, у него были хорошие отношения с российским лидером, и никогда не возникало ситуации, которая могла привести к вооруженному конфликту.

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