Кремль отказался комментировать утечки с фрагментами мирного плана США по Украине

Песков: Кремль не станет комментировать утечки, связанные с планом по Украине

В России не будут комментировать утечки, связанные с вероятными деталями «мирного плана» по Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана <…> Мы говорим только в отношении себя», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, российская сторона нацелена на продолжение переговорного процесса и ценит посреднические услуги США.

Во вторник The Washington Post сообщила, что американские представители на лондонской встрече по урегулированию конфликта хотели предложить Европе и Украине признать Крым частью России в обмен на гарантии безопасности для Киева.

На следующий день Дональд Трамп резко раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, заявив, что его позиция по Крыму осложняет переговорный процесс. Также республиканец сказал, что ситуация на Украине катастрофическая, и если президент не договорится о мире, то потеряет государство за три года.

Ранее Зеленский саркастически поблагодарил США за предложение по Крыму. Он намекнул на непоследовательность Трампа в позиции по полуострову.