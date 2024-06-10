Песков: Россия не вмешается в дела других стран, вопреки клевете со стороны США

Россия не вмешается в дела других стран вопреки клевете со стороны Соединенных Штатов и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

Он ответил на вопрос журналистов о том, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в парламент.

Песков подчеркнул, что голосование — это внутреннее дело республики. Россия не хочет вмешиваться в это, уточнил он.

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — напомнил официальный представитель Кремля.

Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента в понедельник, 10 июня. Сразу после этого он назначил голосование, первый тур которых пройдет уже 30 июня. Решение он принял после получения предварительных данных выборов в Европарламент. Партия Макрона набрала примерно 15,4% голосов. А блок его оппонента Жордан Барделла — 32%.