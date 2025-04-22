Депутат Вассерман указал на необходимость включить план Трампа в учебник истории

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поделился мнением относительно включения плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в будущий единый школьный учебник истории РФ. Об этом сообщил «Ридус».
Депутат подчеркнул важность освещения в пособии различных аспектов спецоперации на территории Украины и процессов восстановления территориальной целостности России.
«Возможно, одним из этапов этого процесса действительно станут предложения Трампа», — пояснил парламентарий.
При этом он пояснил, что реализация инициативы вовсе не означает рекламу лично Трампа. В заключение Вассерман указал на необходимость изучения отрицательных примеров в историческом процессе.
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