Депутат Вассерман указал на необходимость включить план Трампа в учебник истории

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман поделился мнением относительно включения плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в будущий единый школьный учебник истории РФ. Об этом сообщил « Ридус ».

Депутат подчеркнул важность освещения в пособии различных аспектов спецоперации на территории Украины и процессов восстановления территориальной целостности России.

«Возможно, одним из этапов этого процесса действительно станут предложения Трампа», — пояснил парламентарий.

При этом он пояснил, что реализация инициативы вовсе не означает рекламу лично Трампа. В заключение Вассерман указал на необходимость изучения отрицательных примеров в историческом процессе.