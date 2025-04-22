Политолог Фельдман: план Трампа по Украине может лишь временно остановить конфликт

План президента США Дональда Трампа по Украине позволит перевести вооруженный конфликт в сферу дипломатического урегулирования. Таким мнением поделился профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в разговоре с сайтом RT.
«Однако для полноценной гармонизации российско-украинских отношений необходимо кардинальное изменение внутренней и внешней политики, реализуемой Киевом», — отметил специалист.
Политолог добавил, что Соединенные Штаты не до конца понимают глубину противоречий между Россией и Украиной. План Трампа может сработать, если только к власти в Киеве придут трезвомыслящие и адекватные люди, подчеркнул Фельдман.
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