Кремль назвал возможной площадкой встречи Путина и Зеленского Москву

Песков: Москва, а не ОАЭ может стать площадкой для встречи Путина с Зеленским

Россия обдумает возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве, а не в ОАЭ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, согласна ли российская сторона на встречу с Зеленским в ОАЭ вместо Москвы, пресс-секретарь ответил отрицательно.

«Мы пока говорим про Москву. Эвентуальные рассуждения неуместны», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с РИА «Новости».

Также Песков заявил, что Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву.

Журналист Welt Штеффен Шварцкопф допустил, что украинский президент может прилететь на переговоры в российскую столицу ради более быстрого мирного урегулирования. Зеленский хотел обсудить с Путиным территориальные вопросы и принадлежность Запорожской АЭС.