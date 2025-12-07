Песков: замороженных российских активов Украине хватит на два года

Дискуссия европейских политиков вокруг замороженных российских активов с возможной передачей Украине стала феноменальным событием, в которое вмешался даже Международный валютный фонд. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока ни одна из европейских стран не захотела взять на себя ответственность за передачу российских активов.

Поэтому весь ЕС навалился на Бельгию, где хранится большая часть замороженных ценных бумаг российского Центробанка.

«Вышло заявление Международного валютного фонда, где очень-очень осторожно говорится об этой теме. Призывают к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему» — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что эта организация появилась как основа монетарной политики всего мира и даже она призвала своих создателей остановиться.

По оценке Пескова, замороженных российских активов Украине хватит ненадолго, но приведет к еще большему количеству жертв и сдвинет урегулирование конфликта.

«Этих денег, о которых они говорят, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет тратить украинцев, как пули», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что европейским странам и их лидерам также придется нести персональную и юридическую ответственность за эти шаги.

«У нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность, персональная, юридическая за эти шаги», — добавил Песков

Еврокомиссия на этой неделе представила два предварительных сценария финансовой помощи Украине, один из которых предусматривает передачу замороженных активов России.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что страна не согласится на выдачу замороженных российских активов.

Он объяснил, что в случае отмены санкций на претензии Москвы придется отвечать его стране, а не всему блоку.