Бельгия не поверила гарантиям ЕК по российским активам

Bloomberg: Бельгия отклонила новую идею ЕК об активах России еще до публикации

Новый план Еврокомиссии по выделению Украине репарационного кредита Украине не убедил власти Бельгии. Об этом еще до официальной публикации документа объявил министр иностранных дел страны Максим Прево.

Он пояснил, что европейские чиновники не прислушались к уже указанным опасениям и готовы тратить деньги, оставляя все риски на Бельгии.

«Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим проблемам удовлетворительным образом. Неприемлемо тратить деньги и оставлять нас одних на риск», — заявил Прево в комментарии агентству Bloomberg.

Как отметили журналисты, реплика прозвучала за несколько часов до официальной публикации нового законодательного предложения по использованию 210 миллиардов евро из замороженных активов России.

Сам документ Еврокомиссии оказался в распоряжении издания Politico. Он предусматривает замену механизма продления антироссийских санкций. Теперь ни одна из стран не сможет наложить вето, а все решения примут простым большинством.

По мнению европейских чиновников, в этом заключаются главные опасения Бельгии. Вето на продление санкций уже накладывали Венгрия и Словакия. Если ограничения отменят, то бельгийскому депозитарию Euroclear нужно будут немедленно вернуть деньги России.

Еще один удар по идее репарационного займа нанес Европейский центральный банк, который объяснил, что не сможет обеспечить резервное финансирование бельгийского депозитария. По действующему мандату регулятору запрещено предоставление денег странам Евросоюза.

Альтернативными вариантами предоставления Украине кредита стал общий бюджет Евросоюза или заем на международных рынках.

Президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать ответные меры на конфискацию замороженных активов в Евросоюзе. Глава государства добавил, что, если блок пойдет на этот шаг, то это станет ударом по всей глобальной финансовой системе и подорвет доверие к евро.