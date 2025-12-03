03 декабря 2025 19:03 Брюссель пошел ва-банк. Как кредит Украине за счет активов России ударит по ЕС? В ЕК одобрили 2 варианта помощи Украине, в том числе за счет российских активов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансовой помощи Украине, главным из которых станет репарационный кредит за счет замороженных активов Центробанка. Об этом по итогам заседания объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что новый план предусматривает различные механизмы защиты от последствий после экспроприации российских средств, включая полную компенсацию.

Какие варианты финансирования Украины одобрила Еврокомиссия

Украина в ближайшие два года получит 135 миллиардов евро за счет заимствований из бюджета Евросоюза или от репарационного кредита за счет российских активов. Киев обязуется его погасить за счет полученных от Москвы репараций. «Эти решения помогут покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года, поддержать государственный бюджет и укрепить ее оборонную промышленность, а также ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу», — объявила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что оба варианта рассмотрят на Совете Евросоюза в середине декабря. Окончательное решение примут обычным большинством голосов, а не через одобрение всех стран участниц, как это было ранее. Глава Еврокомиссии добавила, что уведомила администрацию США о возможности репарационного кредита с конфискацией российских активов, которые Белый дом упомянул в своем мирном плане.

Фото: Philipp von Ditfurth / www.globallookpress.com

«Я говорила с министром финансов США Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <…> разработать систему репарационного кредита. Это было воспринято положительно», — добавила фон дер Ляйен. В своем заявлении она заметила, что для предотвращения опасных последствий от передачи замороженных российских активов Еврокомиссия предусмотрела механизмы защиты. В их числе — запрет на исполнение внутри ЕС решений иностранных судов по искам России.

Мы учитываем все опасения и предполагаемые риски для Бельгии и разделяем абсолютно ту же цель, что и у Бельгии, — чтобы все мы разделяли риски, и они должны быть справедливо и равномерно распределены. Урсула фон дер Ляйен

Из опубликованного на сайте Еврокомиссии документа следует, что для формирования репарационного кредита используют не только средства бельгийского депозитария Euroclear, но и оставшиеся в банках других стран российские активы. В документе упомянули пять различных механизмов защиты как европейских стран, так и финансовых учреждений от возможных ответных мер. Их содержание Еврокомиссия раскроет только после принятия решения Евросовета.

Фото: РИА «Новости»

Как Евросоюз усмирит сопротивляющуюся Бельгию?

Формально Еврокомиссия удовлетворила все условия премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который ранее допустил использование российских активов для выделения кредита Украине.

Он подчеркивал, что страны ЕС должны разделить между собой все возможные риски по взысканию денег, а также профинансировать кредит должны все государства блока, где находятся российские активы. Но министр иностранных дел страны Максим Прево еще до официальной публикации нового плана заявил, что обещания Еврокомиссии не несут никаких полноценных гарантий. По его словам, страна останется со всеми рисками один на один. По данным издания Politico, одной из гарантий защиты Бельгии от вероятных исков России станет отказ от принятия решений общим консенсусом на простое большинство. В частности, теперь Венгрия и Словакия не смогут наложить вето на продление антироссийских санкций.

Фото: Ansgar Haase/dpa / www.globallookpress.com

Отмена ограничений влечет моментальное возвращение денег из бельгийского депозитария

Euroclear России, которых у него уже не будет, так как их потратят на украинский кредит.

В резервном финансировании депозитарию уже отказал Европейский центральный банк. В ведомстве заявили, что мандат запрещает предоставлять деньги странам ЕС. Шансы на то, что Еврокомиссия убедит все страны блока создать общую кубышку для быстрых компенсаций очень невелики.

Бюджеты Германии и Франции, как самых крупных экономик Евросоюза на следующий год дефицитные, поэтому неизвестно, удастся ли Еврокомиссии получить одобрение большинства стран и сценарий может пойти по пути одобрения не кредита, а выделения займа из бюджета ЕС.

Фото: РИА «Новости»

Каким будет ответ России на воровство активов?

Президент России Владимир Путин объявил, что правительство подготовило ответные меры на случай конфискации замороженных российских активов в Евросоюзе. Он добавил, что реализация этого сценария приведет к серьезным последствиям для глобальной финансовой системы, а также ударит по доверию к европейской валюте и банкам стран блока. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее допустил, что Россия в ответ на конфискацию активов потребует через суд арестовать имущество европейских бизнесменов, которые претензии переадресуют политикам своих стран. Также он отмечал, что ему необходимы гарантии, что в случае претензий возмещение должно лечь на всех членов Евросоюза, рынок которого и без того сильно рискует. «Если вы изымает деньги и рынок поймет, что у вас нет ликвидности на случай, если что-то пойдет не так, проблемы начнутся сразу же, а не потом», — подчеркнул де Вевер.