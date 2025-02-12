«Кредит с процентами». В Польше призвали изменить условия выдачи Украине оружия

Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил о необходимости изменить условия поставок оружия Украине. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM .

«Это ошибка, что польское правительство не ставит условий. Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита, кредита с процентами», — заявил он.

По мнению Виплера, Польше следует принимать решения о помощи другим государствам в своих интересах и с выгодой для себя. В качестве примера такой модели финансового участия других стран он привел США.

Политик выразил уверенность в том, что на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в Польше в мае, все кандидаты на пост главы государства будут критиковать нынешние бесплатные поставки оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался обещать отправку неизрасходованных средств на военную помощь Украине. Речь идет о средствах общим объемом около четырех миллиардов долларов.

В начале февраля американский лидер озвучил желание получить украинские редкоземельные металлы в обмен на оказание помощи. Накануне он заявил, что власти Украины готовы согласиться на эту сделку.