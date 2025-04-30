Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МВД ОАЭ Аль Нахайяна

В Москве прошла встреча генерального прокурора России Игоря Краснова с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Саифом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Краснов отметил регулярные встречи с коллегами из ОАЭ, что свидетельствует о следовании курсу, заданному лидерами двух стран.

«Недавние мероприятия в Абу-Даби, несомненно, расширили горизонты взаимодействия, а наши работники обменялись лучшими практиками на организованных обучающих мероприятиях», — отметил генпрокурор.

Он предложил организовать в июне в Москве совместную встречу на экспертном уровне для обмена опытом в области противодействия распространению запрещенного контента в интернете и пресечения преступлений в цифровой среде. Краснов добавил, что у России есть в этом большой опыт, которым она готова поделиться.

Также Краснов отметил важность развития взаимодействия по линии Интерпола.

С шейхом Саифом Бен Заидом Аль Нахайяном Краснов встречался в середине апреля в Абу-Даби.