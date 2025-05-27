Краснов встретился с председателем Верховного Тайного Совета Камбоджи Хун Сеном

Генпрокурор России Игорь Краснов провел переговоры с председателем Верховного Тайного Совета Камбоджи, главой Сената Королевства, руководителем Народной партии Хун Сеном. Об этом сообщила пресс-служба главного надзорного ведомства.

Глава ведомства обратил внимание, что две страны тесно сотрудничают в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью.

«Совместно с камбоджийскими коллегами мы уже провели большое количество встреч, часть из них еще предстоит», — отметил генпрокурор.

Он добавил, что российская сторона продолжит развивать партнерство с Камбоджей и организует мероприятия по обмену опытом прокурорской и надзорной деятельности. По словам Краснова, договоренности по итогам его визита в Камбоджу помогут укрепить правоохранительный потенциал обоих государств.

Ранее глава Генпрокуратуры подписал с камбоджийской стороной Меморандум о взаимопонимании. В документе страны учли свой опыт взаимодействия в разных направлениях.