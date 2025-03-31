Крайний срок. Президент Финляндии дерзко высказался о России

Президент Финляндии Александр Стубб, который в субботу семь часов играл с американским лидером Дональдом Трампом на его курорте Мар-а-Лаго в гольф, заявил, что президент США «теряет терпение» из-за реакции Владимира Путина на предложения о прекращении огня. Об этом сообщила газета Financial Time .

Стубб добавил, что в беседе с Трампом он предложил установить крайний срок для принятия 30-дневного безусловного перемирия на суше, море и в воздухе.

Президент Финляндии считает, что в действие такое предложение должно вступить 20 апреля — то есть, ровно через три месяца с момента возвращения Трампа в Белый дом.

«Русские тянут время, они выдвигают новые условия. Россия на данном этапе не хочет мира. Поэтому нам нужно навязать России мир», — предложил финский лидер.

Стубб и раньше делал резкие заявления об украинском конфликте. Летом 2024 года он говорил, что кризис может разрешить одним звонком Си Цзиньпин.