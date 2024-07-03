Стубб заявил о возможности Си Цзиньпина закончить конфликт на Украине одним звонком Путину

Стубб: Си Цзиньпин может одним звонком Путину закончить конфликт на Украине

Фото: РИА «Новости»

Китай при желании легко может положить конец конфликту России и Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Своей теорией политик поделился в беседе с Bloomberg.

«Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — указал Стубб.

По мнению финского президента, если бы председатель КНР заявил, что время для мирных переговоров пришло, то «Россия была бы вынуждена это сделать».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности страны к переговорному процессу и открытости к диалогу.

В середине июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин по-прежнему не отвергает возможность переговоров с Украиной.

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