Если Европа выделит средства под просьбы Владимира Зеленского о переходе ВСУ от мобилизационной модели к контрактной армии, на Украине расцветут новые масштабные коррупционные схемы. На это указал военный корреспондент Александр Коц .

В интервью Би-би-си Зеленский заявил, что Украина хотела бы платить военным за подписание контракта, как в России, но у киевского режима нет на это денег.

«Просроченный вновь сказал: „Дай!“» — сыронизировал Коц.

По его мнению, если Европа выделит средства, на Украине «закрутятся-замутятся масштабные коррупционные схематозы». Деньги осядут у генералов, министров и чиновников, а простых украинцев продолжат принуждать к подписанию контрактов.

«В безымянных лесополках как умирали отловленные по улицам мобики, так и продолжат умирать», — добавил военкор.

Коц допустил, что Европа, которая сама активно вооружается, может пойти на эту щедрость, чтобы затянуть конфликт.

«Им привычнее и безболезненнее, когда за них умирают украинцы», — резюмировал он.