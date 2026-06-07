Кот Ларри сбежал с Даунинг-стрит перед визитом Зеленского

Главный мышелов Великобритании кот Ларри покинул резиденцию на Даунинг-стрит незадолго до прибытия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, сначала лидеры Великобритании, Франции и Германии собрались на встречу в формате Е3 без Зеленского. Спустя примерно 20 минут после начала переговоров Ларри вышел из резиденции британского премьера Кира Стармера и направился на соседнюю территорию, где находится здание МИД.

Позднее на Даунинг-стрит должен прибыть Зеленский. Во встрече также участвуют президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как отметили обозреватели, это уже не первый подобный эпизод. Ранее кот Ларри также покидал резиденцию в момент визита Зеленского.