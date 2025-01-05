Космодромам США предсказали сбои в запуске ракет из-за рекордной нагрузки

Число запусков ракет-носителей со стартовых площадок США по итогам 2024 года стало рекордным, и космодромы не справляются с количеством компаний, желающих вывести на орбиту свои спутники или полезные грузы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Опрошенные журналистами чиновники и представители космической отрасли заявили, что уже в следующем году запуски ракет станут проводить с задержками, если число космодромов не увеличится.

«Правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос», — говорится в материале.

Одной из причин повышенной загрузки космодромов журналисты назвали компанию Space X Илона Маска, которая продолжает отправлять свои спутники, а также выполняет заказы по доставке грузов на орбиту для других заказчиков. С учетом планов компании кратно увеличить число полетов в ближайший год нагрузка на космодромы вырастет еще сильнее.

Владельцы небольших космодромов, которые появились в последние годы, заявили, что при попытке расширения территории для приема большего числа рейсов столкнулись с различными препятствиями.

В конце декабря глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что госкорпорация договорилась с NASA о сроках завершения работы Международной космической станции. Он не назвал конкретного года, объяснив, что пока с американцами синхронизировали предполагаемые сроки работы станции, чтобы не столкнуться с перерывами в работе пилотируемых программ.