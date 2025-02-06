«Кошмарные дни». Сенатор России объяснил, как Трамп досадил МОК

После прихода к власти президента США Дональда Трампа для Международного олимпийского комитета (МОК) наступили кошмарные дни. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Наступили кошмарные дни для помешавшегося на трансгендерной „революции“ Международного олимпийского комитета», — написал он.

По его словам, члены МОК допустили биологических мужчин в женские соревнования, чтобы понравиться «своему американскому хозяину». Когда во главе Белого дома стоял предыдущий президент, эта стратегия работала. Однако когда к власти пришел Трамп, то подписал запрет на участие биологических мужчин в состязаниях для женщин.

«Надо ли говорить, какой это удар по ультра-либеральной повестке и ее носителям», — заявил Пушков.

Он отметил, что Трампу следует оказать серьезное давление на МОК, «чтобы вернуть его к здравому смыслу».

После инаугурации президент заявил, что добьется признания в США только двух полов: мужского и женского. Идею нового главы государства поддержал миллиардер Илон Маск. На это у предпринимателя были свои причины.