Зеленский задержался в США ради встречи с Трампом

CNN: Зеленский продлил визит в США, чтобы встретиться с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии, бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Зеленский должен был покинуть Соединенные Штаты, однако решил изменить дату отъезда, чтобы встретиться с Трампом. Ранее бывший глава Белого дома заявил, что утром в пятницу увидится с политиком в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке.

До этого Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором украинский президент попросил организовать их встречу. Источник CNN подтвердил, что Зеленский действительно продлил свой визит ради этой цели.

Ранее с Зеленским встретилась кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис. Основными темами переговоров стали вопросы военной помощи Киеву и поддержки энергетической системы Украины.