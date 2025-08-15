Кортеж Трампа выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс для полета на Аляску

Президент США Дональд Трамп в сопровождении делегации выехал из Белого дома и отправился на авиабазу Эндрюс в Мэриленде, где его ожидает самолет для вылета на Аляску — там пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В переговорную делегацию США на саммите в Анкоридже вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, возглавляющий Минторг Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный представитель президента Стив Уиткофф.

Кроме того, Трампа сопровождают руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс с тремя заместителями, шеф протокола Моника Кроули, секретарь Кэролайн Левитт, директор по коммуникациям Стивен Чун, помощник президента Ник Луна, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф и личный спичрайтер Трампа Росс Уортингтон.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Переговоры начнутся в 11:00 по времени на Аляске (22:00 по московскому). По итогам встречи президенты России и США выступят на пресс-конференции.