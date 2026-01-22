Кортеж с Aurus заехал на территорию Внуково-2, куда прилетят Уиткофф и Кушнер

Кортеж автомобилей с лимузином Aurus заехал на территорию терминала московского аэропорта Внуково-2 в связи с визитом американской делегации. Кадры с въезжающими машинами со спецсигналами показал телеканал «Россия-1» .

Во время прошлого визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф также передвигался по городу на Aurus.

Позже стало известно, что самолет с американской делегацией приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Как ожидается, 22 января в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй. Их предыдущие переговоры с российским лидером прошли в Кремле 2 декабря, подробности тогда официально не раскрывались.

Основной темой нынешнего визита, как заявлял Уиткофф, станет урегулирование конфликта на Украине. По его словам, обсуждения ведутся на основе плана из 20 пунктов, который сейчас дорабатывается, сказал спецпосланник в интервью телеканалу CNBC. Этот документ подготовили США и Украина и передали российской стороне для ознакомления.

Ранее Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине подошли к финальной стадии, ключевые разногласия фактически сузились до одного вопроса.