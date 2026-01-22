Финал? Переговорщик Трампа полетел в Москву уже в шестой раз

Бизнес-джет Стивена Уиткоффа, представляющего интересы Дональда Трампа, держит курс на Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 , зафиксировавшие перемещение самолета из Цюриха в сторону российской границы.

Самолет модели Bombardier Global 7500 покинул Швейцарию вечером в четверг, 22 января. Именно на этом борту Уиткофф вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером прилетал в Россию в прошлый раз.

Спецпосланник Белого дома покидает Давос, где последние дни проходил Всемирный экономический форум, чтобы провести очередной раунд закрытых консультаций в Кремле.

Для президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа это будет уже седьмой личный контакт. Первые пять встреч прошли в Москве, еще одна в Петербурге. Уиткофф сопровождал Трампа и в Анкоридже.

Основной темой нынешнего визита, как ожидается, станет согласование плана по завершению кризиса на Украине. Ранее Уиткофф намекал, что переговоры вышли на финишную прямую.

Переговоры российского президента Владимира Путина с представителями США запланированы на вечер 22 января. Зеленский уверял, что уже 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча американской, украинской и российской делегаций, он также жестко критиковал Европу.