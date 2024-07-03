Коррупция помешает Украине вступить в НАТО

The Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране

Фото: РИА «Новости»

На саммите в Вашингтоне члены НАТО откажутся принимать Украину в альянс. Они выпустят коммюнике, в котором объяснят свое решение засильем коррупции в этой стране, сообщила газета The Telegraph.

Представители стран — членов, по информации издания, назовут Украину слишком коррумпированной для вступления в НАТО. Они выпустят итоговое заявление, в котором призовут продолжать реформы, направленные на борьбу со взяточничеством. Украинскому руководству дадут понять, что переговоры о вступлении не сдвинутся, пока оно не решит эту проблему.

«Мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас», — сказал представитель Госдепа США.

Альянс направит в Киев чиновника, которому поручат отвечать за военную и гуманитарную помощь Украине. Для координации поставок оружия создадут новое командование.

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